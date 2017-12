SP tem alagamentos; zonas sul e leste são as mais atingidas

SÃO PAULO - A capital paulista registra forte chuva ao longo desta sexta-feira, 13, em diversos pontos da cidade. No início da noite, a Prefeitura emitiu alerta para enchentes em localidades da zona sul e leste. Durante o período da tarde, o estado de atenção chegou a ser levantado para partes da zona norte e oeste, indicando que quase a totalidade da cidade recebeu chuva.

Na zona leste, os pontos de maior preocupação estão compreendidos nas subprefeituras de São Miguel Paulista, Itaim Paulista e Guaianases. A estação meteorológica de Aricanduva registrava o maior índice pluviométrico da cidade, com 21,6 milímetros de precipitação nesta sexta. A situação está sob monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com nota divulgada pelo órgão, imagens do radar meteorológico mostram precipitação forte também na zona sul, nos bairros de Jardim Angela, Capela do Socorro, Cidade Dutra, Parelheiros e Engenheiros Marsilac. Em toda a capital, há quatro pontos de alagamento: na Rua Turiaçu e Avenida Pompeia, ambas no bairro da Lapa, na Avenida Conde de Frontin, na Penha, e na Avenida Atlântica, em Cidade Dutra.

O CGE informou que o tempo continuará instável nos próximos dias com sol entre nuvens e pancadas concentradas no período da tarde. No sábado, as temperaturas variam entre a mínima de 20.º C e a máxima de 26.ºC. Durante a tarde, as instabilidades poderão ganhar força, segundo o órgão, e chuvas mais intensas poderão ocorrer.

No domingo, dia marcado para diversos protestos no centro da cidade, o termômetros devem variar entre a mínima de 19.ºC e a máxima de 28.ºC. Chuvas também poderão acontecer na tarde, com risco de formação de alagamentos.

Crise. A chuva desta sexta-feira traz boas notícias para o combate à crise hídrica que o Estado atravessa. Chove em pontos isolados do Sistema Cantareira. No Guarapiranga, que recentemente se tornou a principal fonte de abastecimento da Região Metropolitana, a precipitação é forte.

Na Grande São Paulo, chove forte em Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, São Lourenço da Serra, Guarulhos e Mairiporã. De acordo com a previsão dos meteorologistas do CGE, as próximas horas seguem com tempo chuvoso na capital paulista.