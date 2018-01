São Paulo tem agosto mais chuvoso em sete anos; temperatura cai

SÃO PAULO - Com a chuva volumosa e a frente fria deste fim de semana em São Paulo, o mês de agosto já é o mais chuvoso na capital paulista desde 2009. A entrada do ar frio polar na cidade provocou madrugada gelada nesta segunda-feira, 22, que chegou a registrar 7,6º C no Jabaquara, na zona sul, a menor temperatura da cidade.

Nos 21 primeiros dias deste mês, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 63,2 milímetros de pluviometria em São Paulo, superando o acumulado de chuva no mês dos últimos seis anos. Em agosto de 2009, o volume foi de 102,9 mm. Os números foram registrados no Mirante de Santana, na zona norte.

Nesta segunda-feira, o céu começou encoberto com garoa fina e vento frio do oceano. A sensação de frio, segundo o Climatempo, perdura até o fim da noite.

Próximos dias. De acordo com o Climatempo, esta terça-feira, 23, ainda será gelada na capital. O sul do Estado e a Serra da Mantiqueira podem ter geada na madrugada. Os termômetros da capital devem registrar mínima de 7ºC e máxima de 18ºC nas primeiras horas da manhã. A sensação de frio se acentua com o vento. A terça-feira será de céu nublado com períodos de sol, mas não há previsão de chuvas.

A madrugada de quarta-feira, 24, também será fria, segundo informa o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O dia amanhece com sol entre poucas nuvens e deve registrar, em média, mínima de 9º C. À tarde, a máxima pode chegar aos 21ºC. Também não há previsão de chuvas, segundo informações do Climatempo.

A semana deve chegar ao fim com predomínio de sol. Na quinta-feira, 25, a maior parte do dia será ensolarada. Segundo o Inmet, a mínima sobe para 13ºC e a máxima pode chegar a 27ºC.

Temperatura semelhante terá a sexta-feira, 26, quando os termômetros podem marcar até 28ºC - já a mínima deve ser de 17ºC.