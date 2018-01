SP tem maior chuva dos últimos 68 anos para janeiro

SÃO PAULO - As fortes chuvas que atingiram a capital paulista na madrugada desta segunda-feira, 16, representaram o maior volume de precipitações para um mês de janeiro dos últimos 68 anos.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que em 24 horas foram 115 milímetros de chuva, segundo a estação meteorológica convencional do Mirante de Santana, na zona norte da cidade. O recorde anterior foi de 127,4 mm do dia 12 de janeiro de 1949.

Considerando todos os meses, é também a maior chuva em 24 horas desde 25 de maio de 2005, quando houve 140,4 mm. Segundo o Inmet, o recorde absoluto de chuva em 24h no Mirante de Santana é de 151,8 mm, registrado em 21 de dezembro de 1988.

Com a chuva desta madrugada, o mês já totaliza volume de 271,2 mm, superando em 10 mm a média histórica de janeiro, iniciada em 1943.

O Estado de São Paulo continua com alerta de chuvas intensas, pelo menos até esta terça-feira, 17. De acordo com o Inmet, durante a tarde desta segunda, o deslocamento de uma área de baixa pressão deve promover nova rodada de tempestades no Estado.

Nas regiões do oeste paulista, como Mogiana, Alta Mogiana e Vale do Ribeira, há maior probabilidade de temporal.

Veja as maiores chuvas em 24h registradas em janeiro na série histórica de São Paulo:

1) 127,4 mm (12/01/1949);

2) 115,0 mm (16/01/2017);

3) 106,4 mm (16/01/1991).