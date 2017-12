SP tem a madrugada mais fria do ano; sol deve voltar no feriado

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo registrou a madrugada mais fria do ano nesta sexta-feira, 28. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima registrada pelo Mirante de Santana, na zona norte, foi de 13,6ºC - o recorde anterior havia sido de 14,8ºC, no dia 19. O frio continuará até a manhã do feriado de 1º de maio, quando as temperaturas devem sofrer grande oscilação e o céu aberto retornar.

Segundo o Climatempo, a queda brusca de temperatura nas últimas 48 horas foi provocada por causa da chuva e do ar polar de uma frente fria que chegou ao Estado.

"A chuva já parou, mas o frio está só começando. Uma forte massa de ar polar chegou ao Brasil e vai manter seu ar gelado sobre todo o Estado de São Paulo até o feriado de 1º de maio", informou o Climatempo, em nota.

O frio aumentou nesta sexta-feira em todo o Estado. Em algumas cidades no sul e no oeste paulista, os termômetros registraram menos de 10ºC pela primeira vez no ano. O Inmet marcou 8,6ºC em Barra do Turvo, 10,1ºC em São Miguel Arcanjo e 10ºC em Itapeva.

Previsão. No sábado, 29, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o dia começa com garoa entre a madrugada e o início da manhã na capital paulista. No restante do dia, o céu fica nublado, com pouco sol, e a sensação de frio persiste. Os termômetros devem oscilar entre 13°C e 20°C.

Já no domingo, 30, a nebulosidade se dissipa, e o sol passa a predominar, o que provocará aumento da temperatura. A mínima prevista pelo CGE é de 12ºC, e a máxima, de 23ºC.

Na segunda-feira, 1º, o feriado do Dia do Trabalho começará com nevoeiro e névoa úmida entre a madrugada e o amanhecer, o que restringe a visibilidade nas rodovias e nos aeroportos da Grande São Paulo, alertou o CGE.

Até o fim da manhã, o sol e o céu claro devem predominar e favorecer a rápida elevação da temperatura. De acordo com o CGE, os termômetros oscilam entre a mínima de 11°C e a máxima de 25°C. Não há expectativa de chuva.