SP tem a madrugada mais fria de outubro dos últimos 16 anos

SÃO PAULO - A capital paulista teve a madrugada mais fria do mês de outubro desde 1994. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou as temperaturas mais baixas, para o mês, dos últimos 16 anos. Na madrugada desta quarta-feira, 13, os termômetros marcavam 10,3ºC, por volta das cinco da manhã, no Mirante de Santana, na zona norte de São Paulo. Na zona sul da capital, a estação meteorológica da USP, na região do Zoológico, registrou 8,7ºC.

Segundo o Inmet, a forte queda de temperatura foi provocada pela presença do ar polar que entrou muito forte na cidade, para os padrões normais deste mês. O ar frio está indo embora, o que facilita um rápido aquecimento, que deve acontecer ainda hoje. A madrugada desta quinta-feira, 14, não deve ser tão fria.