SP tem 56 pontos de alagamento; teto de loja cai no Ipiranga

Ponto de alagamento na região da Avenida Aricanduva, na zona leste. Foto: Sérgio Castro/AE

A chuva que atinge São Paulo desde o começo da manhã causa vários transtornos na cidade. Por volta das 13h50 a CET registra 117 km de lentidão e 56 pontos de alagamento. Por causa da chuva, parte da cidade e da região metropolitana estão sem telefone. No Ipiranga, parte do teto de uma loja caiu no fim da manhã. De acordo com informações do jornal SPTV, da TV Globo, o desabamento na loja Kalunga, na Rua Bom Pastor, não atingiu ninguém. Equipes dos bombeiros estão no local.

A situação do trânsito fica mais complicada por causa da queda de árvores e dos semáforos que estão apagados em toda a cidade. Segundo a CET, são três pontos onde as árvores atrapalham o trânsito:

Rua Dr. Joao Vieira Neves 195; Rua Saint Hilaire com Alameda Joaquim Eugenio de Lima e Rua João José dos Santos, altura do número 22. São pelo menos 8 semáforos apagados na cidade.

Aeroporto

Os dois principais aeroportos paulistas operam com o auxílio de instrumentos - quando o piloto necessita da ajuda de equipamentos para alinhar a aeronave com a pista - nesta manhã em razão do mau tempo na Grande São Paulo. De acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), desde as 9 horas o Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, opera por instrumentos tanto para pousos quanto para decolagens. O Aeroporto de Congonhas, na zona sul, se encontra na mesma condição desde as 10h15.

Até as 14 horas, 55 das 128 operações programadas em Cumbica atrasaram mais de meia hora (43%) e cinco foram canceladas (3,9%). Em Congonhas, dos 126 voos previstos no terminal, 31 atrasaram (24,6%) e 13 foram suspensos (10,3%) no mesmo período.

Confira os pontos de alagamento:

Marginal do Tietê com R. João Tibiriçá, sentido Ayrton Senna

Marginal do Pinheiros com Ponte Eusébio Matoso, sentido Castelo Branco

Rua Dr. Falcão Filho, altura do número 156

Av. 23 de Maio com Viaduto Dr. Eusébio Stevaux, sentido aeroporto

Acesso à Ponte Nova Morumbi com Av. Magalhães de Castro, sentido Interlagos

Viaduto República da Armênia com Av. dos Bandeirantes, sentido Castelo Branco

Rua Luciano Prata com Rua Alfonso Renaldo Gallucci, em ambos sentidos

Av. Dr. Ricardo Jafet com Rua Itapari, sentido capital

Túnel Anhangabaú, sentido bairro

Av. Jornalista Roberto Marinho com a Marginal do Pinheiros

Av. Marquês de São Vicente, altura do número 1759, sentido Barra Funda

Marginal do Pinheiros com Rua Tucumã, sentido Castelo Branco

Av. Sumaré com a Praça Marrey Jr., sentido Sumaré

Elevado Arthur da Costa e Silva (Minhocão) com Alameda Nothmann, sentido Penha

Elevado Arthur da Costa e Silva (Minhocão), altura do retorno na Santa Cecília, sentido Penha

Av. do Estado com Rua João Teodoro, sentido Santana

Av. Santos Dumont com Av. do Estado, sentido Santana

Acesso à Marginal do Pinheiros na Ponte João Dias

Rua Coronel Marques Ribeiro, altura do número 536

Av. Ibirapuera com Av. Jandira, sentido centro

Marginal do Pinheiros com a Rua Sumidouro, sentido Castelo Branco

Praça Leonor Kaupa, altura do número 100

Rua Glicério, altura do número 180

Av. Francisco Morato com Rua Francisco Marson, sentido centro

Av. do Estado com Viaduto Antonio Nakashima, sentido Ipiranga

Rua Darzan, altura do número 125

Av. Dr. Ricardo Jafet com Rua Saioá, sentido capital

Av. Mofarrej com Av. Dr. Gastão Vidigal

Elevado Arthur da Costa e Silva (Minhocão) no acesso

Marginal do Tiete, altura do 916 no sentido Castelo Branco

Av. Santo Amaro com Av. Roberto Marinho, sentido centro

Av. Francisco Morato com Praça Paula Moreira, sentido centro

Rua Camargo com Praça Vicente Rodrigues

Av. Santos Dumont com Rua Pedro Leon Schneider, sentido centro

Rua Ricardo Cavatton com Rua Hugo Dantola

Av. Ibirapuera com Av Jamaris, sentido centro

Viaduto Miguel Mofarej com Av. Dr. Gastão Vidigal

Marginal do Tietê com Ponte das Bandeiras, sentido Ayrton Senna

Avenida Bartolomeu do Canto com Av. Nossa do Ó

Ponte do Aricanduva com a Marginal do Tietê

Av Dr. Francisco Mesquita com Av. Luiz Ignacio Anhaia Mello, sentido capital[

Elevado Arthur da Costa de Silva (Minhocão) com a Rua Jaguaribe

Rua Silveira da Mota com Rua Justo Azambuja

Avenida Faria Lima com Rua Cardoso Arcoverde, sentido Itaim Bibi

Rua Luís Gama com Rua Demóstenes Batista, sentido Imigrantes

Rua Coronel Marques Ribeiro, altura do número 526

Av. Zaki Narchi, altura do número 1052

Av Luiz Ignácio de Anhaia Mello com Viaduto Grande São Paulo, sentido Ipiranga

Av. Olavo Fontoura, altura do número 1500, sentido Casa Verde

Av. Dr. Francisco Mesquita com Viaduto Grande São Paulo, sentido capital

Av. Cruzeiro do Sul com Rua Vidal de Negreiros, sentido Santana

Marginal do Tietê com a Ponte do Tatuapé, sentido Ayrton Senna

Av. do Estado com Rua São Caetano, sentido Santana

Marginal do Tietê com Ponte do Aricanduva, sentido Ayrton Senna

Rua Dr. Alvares Rubião com Estrada Velha da Penha

Marginal do Tietê com a Ponte Jânio Quadros, sentido Ayrton Senna

Marginal do Tietê com a Rua Massinet Sorcinelli, sentido Castelo Branco

Atualizada às 14h27 para acréscimo de informações