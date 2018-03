SP tem 33º incêndio em favela: fogão foi o estopim No 33.º incêndio em uma favela de São Paulo neste ano, ontem em Paraisópolis, na zona sul, o pedreiro Fabiano Avelino Batista, de 33 anos, lamentava a perda dos eletrodomésticos. "Deu um curto no fio do lado do fogão e pegou fogo na janela de madeira", contou. Os vizinhos, porém, duvidavam. Quase todos o acusavam de ter esquecido a panela no fogo. "Até sua mulher já falou isso", dizia o também desabrigado Antonio Ramos, eletricista de 51 anos. Ele saiu às pressas de casa e conseguiu salvar só um colchão.