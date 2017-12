SP tem 27 quedas de árvores desde a noite de quinta-feira

SÃO PAULO - Em decorrência da chuva e dos ventos na noite de quinta-feira, 1.º, foram registradas 27 quedas de árvores na capital paulista até a manhã desta sexta-feira, 2. Os dados são Secretaria de Coordenação das Subprefeituras.

Desde o início da semana, quando um número recorde de plantas foram derrubadas após o temporal da madrugada de segunda-feira, a Prefeitura informou já ter cortado "mais de 500" árvores "para desobstrução do viário".

Segundo a Coordenação das Subprefeituras, a "prioridade para estas remoções foi definida em conjunto com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a fim de que o viário principal fosse liberado no menor tempo possível". Além disso, diz o órgão, "há casos em que é necessário o apoio da Eletropaulo no desligamento da rede elétrica para garantir a segurança das equipes da Prefeitura".