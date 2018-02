SP tem 24 atropelamentos a menos em uma semana

SÃO PAULO - Na última segunda-feira, 8, a Companhia de Engenharia de Tráfego intensificou a fiscalização aos motoristas e motociclistas que deixarem de dar preferência aos pedestres durante a travessia, sob pena de multa. Entre os dias 8 e 14 deste mês, foram registrados 24 atropelamentos a menos em comparação à semana do dia 1º ao dia 7.

Segundo os bombeiros, na primeira semana de agosto houve 713 ocorrências de atropelamento em São Paulo, contra 689 na segunda semana.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A fiscalização, iniciada no dia 8, foca três enquadramentos do Código de Trânsito Brasileiro: deixar de dar preferência aos pedestres sobre a faixa de segurança; não dar preferência quando as pessoas a pé não terminaram de atravessar uma rua (mesmo que o semáforo para carros já esteja aberto); e não dar a preferência aos pedestres quando o motorista vira em uma rua transversal.

Os dois primeiros casos são considerados infrações gravíssimas com multa de R$ 191,53 e perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A terceira situação é considerada infração grave, sujeita a multa de R$ 127,69 e acrescenta cinco pontos na CNH.

Inicialmente, a ação está concentrada na região compreendida pelas regiões central e da Avenida Paulista, as primeiras a receber os orientadores de travessia do Programa de Proteção ao Pedestre, lançado em 11 de maio.