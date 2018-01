SP tem 2º dia mais quente da Primavera; umidade está baixa

Paulistana aproveita o dia de sol no Solário do Sesc Vila Mariana. Foto: Valéria Gonçalvez/AE

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo viveu o segundo dia mais quente da Primavera, nesta quarta-feira, 4, segundo a Climatempo. A máxima registrada foi de 32,1 graus centígrados, com a umidade relativa do ar variando entre os 30% e 35%, na zona norte. Já na região de Congonhas, zona sul, a umidade chegou aos 69%. Na terça, a temperatura foi a segunda maior de todo ano, com 33,6 graus centígrados.

Com a chegada da noite, os índices de umidade devem subir e causar uma sensação de maior conforto às pessoas. De acordo com a Climatempo, o tempo deve continuar quente nesta quinta-feira, com temperaturas que devem variar entre 19 e 31 graus centígrados, mas com umidade elevada, com pancadas de chuva no período da tarde.