SP tem 2 cidades em calamidade pública e 18 em emergência

As fortes chuvas que assolam parte do Estado de São Paulo há mais de um mês já deixaram dois municípios em estado de calamidade pública e 18 em situação de emergência.

De acordo com boletim divulgado pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil de São Paulo nesta quinta-feira, 7, as chuvas já deixaram 43 mortos e 27 feridos em todo o Estado. Uma pessoa continua desaparecida.

Das 109 cidades atingidas pelos temporais, São Luiz do Paraitinga e Cunha são as mais prejudicadas e decretaram estado de calamidade pública. As cidades em situação de emergência são: Bofete, Caieiras, Caiuá, Chavantes, Franco da Rocha, Getulina, Guararema, Guaratinguetá, Inúbia Paulista, Lourdes, Manduri, Mirassol, Osasco, Oscar Bressane, Pardinho, Santo André, Santo Antônio do Pinhal, Sumaré.

Ainda segundo a coordenadoria, em todo o estado 3.184 pessoas estão desabrigadas - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - e 15.786 desalojadas - os que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares.