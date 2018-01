SP tem 159 km e Marginal do Tietê pára por mais de 14 km

A capital paulista acumulava 159 km de congestionamento por volta das 18h30 desta terça-feira, 16. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o índice de lentidão era de 19% neste horário, 3,1% acima da média. E desde o meio-dia que este índice está acima do considerado normal para a cidade. A chuva que caiu em São Paulo à tarde colaborou para que o trânsito ficasse pior nesta terça. A Marginal do Tietê, o Corredor Norte-Sul e a Avenida dos Bandeirantes eram as vias com maiores pontos de engarrafamento. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua A Marginal do Tietê concentrava quatro das seis maiores lentidão nesta noite. No sentido Ayrton Senna, havia congestionamento de 14 km na pista expressa, entre as pontes dos Remédios e Vila Guilherme; e outros 7,5 km na pista local, entre as pontes dos Remédios e Julio de Mesquita Neto. No sentido Castelo, a morosidade era de 11,1 km na pista local, do Hospital da Vila Maria até a Julio de Mesquita Neto; e de 6,2 km entre a Rua da Coroa e a Ponte Julio de Mesquita Neto. O Corredor Norte-Sul, formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, tinha mais 7,2 km de engarrafamento em direção ao aeroporto, desde a Praça da Bandeira até o Viaduto Indianópolis. Ainda na zona sul, a Avenida dos Bandeirantes estava com outros 6,8 km de lentidão, desde a Rua Funchal até o Viaduto Aliomar Baleeiro, no sentido Imigrantes. Atualizado às 18h35