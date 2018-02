SP também celebra cultura nordestina Também é o simbólico chapéu de cangaceiro que marca a entrada do Centro de Tradições Nordestinas (CTN), o ponto de encontro dos migrantes e dos interessados na cultura do Nordeste em São Paulo. O centro fica num terreno de 27 mil metros quadrados no bairro do Limão, na zona norte, e recebe cerca de 100 mil visitantes por mês. A maioria vai para experimentar comidas típicas - o CTN abre todos os dias no horário de almoço - e assistir a shows e espetáculos culturais nos fins de semana. Mais informações: http://www.ctn.org.br.