SP sai do estado de atenção e registra 127 km de lentidão

Boletim da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) atualizado às 18h59 registrava 128 quilômetros de congestionamentos em São Paulo, equivalentes a 15,3% das vias monitoradas, resultado das fortes chuvas que caíram na capital no fim da tarde desta quarta-feira, 14. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) já havia retirado todas as regiões da cidade do estado de atenção. As duas pistas da Marginal do Tietê estão congestionadas no sentidoAyrton Senna. A pista local tem lentidão desde o Viaduto Ulisses Guimarães, na chegada à capital pela Rodovia dos Bandeirantes, até a Ponte Cruzeiro do Sul. Na pista expressa, o congestionamento começa a partir da Ponte do Piqueri e se estende também até a Ponte Cruzeiro do Sul. Trânsito difícil nas principais vias da zona Sul. A Avenida Giovanni Gronchi, no Morumbi, a Marginal do Pinheiros e A avenida dos Bandeirantes, a partir da Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, apresentam lentidão. O Corredor Norte-Sul está congestionado em praticamente toda a sua extensão, em direção a Interlagos. O motorista também enfrenta problemas na zona oeste, no bairro da Pompéia, onde duas árvores caíram em consequência das chuvas. Uma na avenida Pompeia e outra na rua Barão do Bananal. Transportes O mau tempo provocou a suspensão dos pousos e decolagens no Aeroporto de Congonhas, na zona sul, das 16h32 às 16h42. Agora, o terminal opera com o auxílio de instrumentos, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Em razão do mau tempo, os trens do Metro circularam com restrição de velocidade. Os da CPTM operam normalmente. Atualizado às 19h24