SP sai do estado de atenção; barranco desliza na zona leste

Parte de um barranco deslizou neste sábado, 6, na Avenida Aricanduva, esquina com a Rua Capinópolis, na zona leste da capita paulista. Não há informações sobre feridos. O acidente ocorreu, por volta das 11h40, por causa da chuva que atinge a cidade desde o início da manhã. Devido ao mau tempo, São Paulo ficou em estado de atenção das 8 horas até as 14h30.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a terra invadiu a calçada e parte da faixa da direita da via, no sentido Marginal do Tietê. O motorista tem acesso as outras duas faixas da avenida. Apesar de a chuva já ter parado em boa parte da capital, por volta das 15h20, a cidade ainda registrava 9 pontos de alagamento, todos transitáveis. Durante o dia, esse número chegou a 14.

O mau tempo também afetou o voos que partiam dos dois principais terminais aéreos de São Paulo. O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade, fechou duas vezes nesta manhã: por cerca de 20 minutos, entre 7h19 e 7h39, e por mais 10 minutos, entre 11h55 e 12h06. No restante do dia operava com auxílio de instrumentos. Dos 108 voos previstos, 24 sofreram atrasos e 11 foram cancelados.

Já em Cumbica, que operou em parte da manhã com apoio de instrumentos, das 165 partidas e chegadas previstas, 49 tiveram atrasos e 16 foram cancelados, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

O CGE informou que a expectativa é de chuvas moderadas na capital paulista e na Grande São Paulo nas próximas horas. A linha de instabilidade que provocou o temporal veio da região do Vale do Ribeira com intensidade moderada e alguns pontos fortes. No restante deste sábado e no domingo, a formação de uma área de baixa pressão atmosférica na costa paulista aumenta as possibilidades de chuva. Por causa da nebulosidade e da frente fria, as temperaturas não devem passar dos 26ºC no fim de semana. Hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima prevista é de 18ºC e a máxima de 24ºC.