SP reitera que tarifa de ônibus só sobe em junho Apesar do segundo reajuste de preço do diesel no ano, feito ontem, a Prefeitura de São Paulo voltou a informar que não vai antecipar o aumento da tarifa e manterá o valor de R$ 3 até junho. Argumenta-se que o novo reajuste é pontual. Já o vereador Aurélio Nomura (PSDB) apresentou à Comissão de Finanças um requerimento pedindo que a Prefeitura explique como será coberto o déficit mensal de R$ 50 milhões criado para bancar a tarifa a R$ 3 - conforme cálculo divulgado pelo Estado no dia 1º.