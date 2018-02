SP registrou 2 casos este ano Desde o início do ano, ao menos dois acidentes com jet ski resultaram em morte no Estado de São Paulo. No dia 18 de fevereiro, Grazielly Almeida Lames, de 3 anos, morreu atingida por um jet ski desgovernado na Praia de Guaratuba, em Bertioga, no litoral sul de São Paulo. O acusado de ter provocado o acidente é um menino de 13 anos.