SP registra trânsito acima da média nesta terça

Paulistanos enfrentam trânsito acima da média na tarde desta terça-feira, 15. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 16 horas eram registrados 120 quilômetros de lentidão na capital paulista.

O número corresponde a 13,7% das vias monitoradas pela companhia. A média superior de lentidão registrada pela CET para o horário é de 5,7% e a inferior, de 3,6%. A lentidão começou a superar a média a partir das 12h30.

De acordo com a CET, a zona oeste da cidade é a região com mais lentidão - 45 quilômetros. Em seguida, está a zona norte, com 27 quilômetros de congestionamento, e a zona sul, com 24.

Na Marginal do Tietê, a CET registrava, por volta das 16 horas, 37,5 km de lentidão no sentido Ayrton Senna. Na Marginal do Pinheiros, eram 13,9 km no sentido Interlagos.

Tempo. A chuva que atinge a cidade desde a manhã desta terça pode ter influência nas altas taxas de congestionamento, mas não há, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), pontos de alagamento na cidade.

Para esta quarta, 16, a previsão é de céu encoberto e mais chuva. A temperatura deve ficar na casa dos 15ºC.