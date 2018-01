São Paulo registra temperatura recorde no inverno

SÃO PAULO - A capital paulista registrou recorde histórico de temperatura para os meses de inverno nesse sábado, 19. Os termômetros em São Paulo chegaram a marcar 35,5 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A marcação é a maior para esta época do ano desde o início das medições no Mirante de Santana, em 1943.

Neste domingo, 20, a temperatura máxima registrada até 16 horas foi de 33,2 graus. Apesar do aumento da quantidade de chuvas, não há previsão de chuvas. No fim da tarde, a entrada da brise marítima ameniza o calor e aumenta gradativamente a umidade do ar, a partir das regiões sul e leste da cidade, segundo o Centro de Monitoramento de Emergências (CGE).

Por causa da umidade relativa do ar baixa na zona norte, no centro e na Subprefeitura da Lapa, em torno de 26%, o CGE decretou estado de atenção nesses locais. Em Perus, na região norte, estações meteorológicas do órgão chegaram a registrar um pico de 34 graus.

Previsão. A massa de ar quente e pouco úmida continuará sobre todo o Estado de São Paulo durante esta semana. Os dias devem ser claros, com névoa seca e pouco vento. De acordo com o Inmet, a temperatura máxima prevista é de 36 graus, na quinta-feira, 24.