SP registra temperatura abaixo de zero na madrugada desta quarta

SÃO PAULO - A massa de ar frio de origem polar que se espalha sobre o Brasil desde segunda-feira, 17, provocou temperatura abaixo de zero no interior de são Paulo.

Segundo medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até as 8 horas desta quarta-feira, 19, a menor temperatura do Estado foi de -1,4º C em Barra do Turvo, no Vale do Ribeira.

Em Rancharia, os termômetros marcaram 0,7ºC. De acordo com o Climatempo, as cidades de Itapeva, São Miguel Arcanjo e Bauru registraram temperatura na casa de 4ºC.

Capital

Na capital paulista, a média ficou em torno dos 7,6ºC, a madrugada mais fria do ano até agora. A baixa temperatura pode ter provocado a morte de um morador de rua em Pinheiros, na zona oeste.

Foi na região de Parelheiros, na zona sul, onde houve mais frio na capital paulista. O Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) informou que no bairro foi registrada temperatura de 6,8ºC.

Deve haver chuvisco durante todo o dia em São Paulo. A mínima é de 7ºC, o que deve acontecer no começo da noite. Seria a menor temperatura do ano na cidade. A máxima prevista é de 17ºC.