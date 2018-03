SP registra segundo pior congestionamento de 2012

SÃO PAULO - A capital paulista registrou nesta sexta-feira, 21, o segundo pior índice de congestionamento de 2012. Às 19 horas, a cidade tinha 254 km de engarrafamento. O recorde de lentidão do ano, e também histórico, foi registrado no dia 1º de junho com 295 km de morosidade.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o índice é resultado do excesso de veículos e a chuva que atinge a cidade. Nenhum acidente grave foi registrado.

Lentidão. Nesta noite, a pista expressa da Marginal do Tietê tinha 18,3 km de fluxo intenso, sentido Ayrton Senna, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte Aricanduva. Na pista expressa da Marginal do Pinheiros, o motorista encontrava 18 km de tráfego carregado, sentido Castelo, da Ponte Transamérica até a Rodovia Castelo Branco.