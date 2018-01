SP registra recorde do ano de lentidão: 220 km A cidade de São Paulo registrou ontem o maior trânsito do ano, com 220 km de congestionamento, às 19 horas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O recorde anterior era de 4 de março, véspera do feriado de carnaval, com 214 km de morosidade. A companhia informou que o excesso de acidentes e veículos quebrados na Marginal do Tietê foram cruciais para atingir o índice. Às 18h30, a pista expressa da Marginal do Tietê registrava mais de 14 km de lentidão só no sentido Castelo Branco.