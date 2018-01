SP registra quase 100% de adesão à lei antifumo, diz governo

SÃO PAULO - Completando um ano neste sábado, 7, a Lei Antifumo paulista foi aceita por quase 100% dos estabelecimentos do Estado, segundo levantamento da Secretaria Estadual de Saúde. Durante o período, 822 multas foram aplicadas.

Foram registrados 99,78% de adesão por parte dos estabelecimentos e total apoio da população por intermédio de denúncias feitas pela população, segundo balanço da Secretaria de Estado da Saúde. Esse índice pode ser confirmado com o número de multas aplicadas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em todo o Estado, os agentes da Vigilância Sanitária Estadual e do Procon realizaram até o último dia 31 de julho 360.741 inspeções (média de 40 por hora) e aplicaram 822 multas, o que representa apenas 0,22% de descumprimento.

Do total de multas aplicadas, 183, ou 18,5%, foram originadas a partir de denúncias recebidas por telefone ou via portal da lei. Houve no período apenas sete reincidências e um estabelecimento, em Mogi das Cruzes, foi interditado por 48 horas por ter sido flagrado três vezes descumprindo a legislação.

Na capital paulista houve 92.065 visitas e 395 multas. Já no litoral, interior e grande SP foram 268.676 autuações e 427 autuações.

Segundo a Secretaria, o alto índice de cumprimento e o respeito e apoio da população à lei já vem trazendo benefícios à saúde pública, confirmado confirmados por pesquisas.

Estudo realizado pelo Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas em cerca de 700 estabelecimentos do Estado, como bares, restaurantes e casas noturnas, revelou que houve uma redução de até 73,5% nos níveis de monóxido de carbono no interior desses ambientes.