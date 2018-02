SP registra nesta segunda o dia mais quente desde fevereiro

SÃO PAULO - A capital paulista registrou nesta segunda-feira, 29, a temperatura mais alta desde 12 de fevereiro. O termômetro do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Mirante de Santana, zona norte da capital, marcou 32,1ºC às 15h. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, a temperatura foi ainda mais alta, de 32,9ºC.

A umidade do ar permanecia baixa no meio da tarde, em torno de 26%. Mais cedo, a Defesa Civil havia decretado estado de atenção - quando a umidade relativa fica entre 20% e 30%.

Segundo os meteorologistas do Inmet, nesta terça-feira, 30, as temperaturas devem permanecer altas. O tempo começa a mudar na madrugada de terça para quarta, com pancadas de chuva e queda de temperatura.