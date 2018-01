SP registra mais uma madrugada gelada; termômetro se aproxima de 6ºC

SÃO PAULO - A madrugada desta terça-feira, 23, foi mais uma vez gelada e registrou temperaturas próximas a 6ºC na capital paulista. No bairro de Capela do Socorro, na zona sul, os termômetros chegaram a marcar 6,8º C, a menor da cidade - seguido por São Mateus, na zona leste, com 6,9ºC. A temperatura média foi de 9ºC na cidade.

O frio durante as madrugadas se mantém até o fim da semana, mas a partir de quinta-feira, 25, as temperaturas começam a subir gradativamente, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Nesta terça-feira, a máxima pode chegar a 21ºC no período da tarde. Sem previsão de chuva, os índices de umidade do ar caem e variam entre 45% e 90%. A temperatura mínima é de 9ºC.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o CGE, a sensação de frio foi potencializada pelo vento de ar gelado que soprou, predominantemente, nas regiões sul e sudeste de São Paulo.

Próximos dias. A massa de ar frio, com origem polar, vai manter as temperaturas baixas nas próximas madrugadas. Não há, porém, previsão de chuvas até o fim de semana.

Na madrugada desta quarta-feira, 24, a madrugada será mais uma vez fria e o dia deve amanhecer som sol entre poucas nuvens. Os termômetros voltarão a registrar mínima de 9ºC, em média. À tarde, máxima de 22ºC.

Já a quinta-feira, 25, terá uma madrugada com mínima prevista de 11ºC e máximas, à tarde, podendo alcançar, 24ºC. Também sem expectativa de chuvas, a umidade do ar na quinta-feira oscila entre 35% e 90%.