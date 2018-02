SP registra graves acidentes na manhã desta segunda-feira

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo um carro, um caminhão, um micro-ônibus e uma moto na pista local da Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, deixa o trânsito carregado na manhã desta segunda-feira, 25, na capital paulista. A colisão aconteceu por volta das 7h na altura da Ponte Ulisses Guimarães. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET), não houve feridos. Às 7h, a pista local da Marginal registrava 3 km de lentidão. A faixa da direita está interditada.

Mais cedo, às 6h, um acidente envolvendo um carro da Polícia Militar provocou a interdição de uma das faixas da Rua da Consolação, na região central de São Paulo. A batida aconteceu na altura da Rua Sergipe, no sentido bairro. Às 7h30 a via foi liberada.

Ainda segundo a CET, São Paulo registrava, às 8h, 28 km de morosidade, o que representa 3,3% dos 868 km monitorados pela companhia.

Rodovias. A queda de moto seguida de atropelamento deixou uma pessoa gravemente ferida na via Dutra por volta das 6h desta segunda-feira. A vítima foi socorrida pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar.

O acidente foi na altura de Arujá, na Grande São Paulo, e deixou duas faixas interditadas no sentido São Paulo. A vítima teve que ser socorrida pelo helicóptero Águia, da PM.

Por volta das 7h30, a via já tinha sido liberada. O reflexo do acidente, no entanto, provocava 7 km de lentidão no sentido São Paulo, do km 203 ao km 210.