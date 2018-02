SP registra chuva de granizo em cinco bairros

SÃO PAULO - O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) registrou na tarde deste domingo, 10, queda de granizo nos bairros Santana, Tucuruvi, Vila Maria, Penha, Vila Matilde, na capital paulista, além do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A Marginal do Tietê e as zonas norte, leste e sudeste ficaram em estado de atenção até as 15h10.

Conforme o CGE, a umidade vinda do mar em conjunto com a instabilidade atmosférica e a elevação das temperaturas propiciaram as pancadas de chuva desta tarde. Houve registro de precipitação também em áreas da região metropolitana de São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o monitoramento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 18h30 a cidade tinha um ponto de alagamento na Praça Ibrahim Nobre com a Avenida Pedro Alvares Cabral, sentido centro, na Vila Mariana.

Atenção. No final da tarde, as chuvas voltaram a atingir São Paulo. As zonas leste, sudeste, norte, oeste, centro e Marginal Tietê ficaram em estado de atenção entre as 17h15 e as 18h20. Segundo o CGE, as chuvas que atingiram a capital perderam força e se deslocaram em direção ao litoral paulista.

Ainda continua chovendo com intensidade leve, por vezes moderada, mas sem potencial para a formação de alagamentos.

Metrô. Por volta das 18h, todas as linhas do Metrô de São Paulo circulavam com velocidade reduzida por causa da chuva.

Notícia atualizada às 18h54.