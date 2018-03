SP registra a noite mais fria do ano

A cidade de São Paulo registrou na madrugada desta segunda-feira, dia 15, a temperatura mais baixa do ano, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura mínima foi de 14,1ºC. O recorde anterior era de 14,7ºC, registrado em 18 de março e 12 de janeiro.

Em abril do ano passado, a menor temperatura registrada foi de 14,7ºC, no dia 30.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTC) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a previsão para o dia de hoje em toda a cidade é de temperatura entre 11ºC e 24ºC, com períodos curtos de sol intercalados entre nuvens. Segundo a previsão da Climatempo, há possibilidade de um novo recorde no decorrer desta semana.