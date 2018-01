SP registra a menor temperatura máxima do ano

São Paulo, 15 - A cidade de São Paulo registrou neste domingo, 15, a menor temperatura máxima do ano, segundo informações da Climatempo.

Foi registrado no Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima de 14,1ºC, superando a marca de 14,5ºC registrada no dia 4 de agosto.

Segundo a Climatempo, a capital paulista registrou a menor mínima do ano na madrugada do dia 7 de junho, também no Mirante de Santana, quando foram medidos 8,7ºC.

Tendência

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A semana começa com muitas nuvens, frio e possibilidade de chuviscos na Capital paulista, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). No decorrer do dia, o sol aparece entre nuvens e a máxima atinge 17ºC. Nos próximos dias não chove e a temperatura entra em gradual elevação.