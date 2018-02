SP registra 34 mortes em 1.227 acidentes em rodovias estaduais e federais

SÃO PAULO - Trinta e quatro pessoas morreram e outras 460 ficaram feridas em 1.227 acidentes ocorridos nas rodovias federais e estaduais de São Paulo durante o feriado de Proclamação da República.

Nos 1.067 km entre as rodovias federais Fernão Dias, Régis Bittencourt e Presidente Dutra, foram registrados 182 acidentes, que deixaram 115 feridos e quatro mortos, no período de 0h do dia 12 até as 24h do dia 15. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve um aumento no número de acidentes, mas as mortes permaneceram estáveis se comparadas aos dois últimos fins de semana.

De acordo com a PRF, de 5 a 8 de novembro foram registrados 121 acidentes, com 60 feridos e quatro mortes. Entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro, ocorreram 138 acidentes, com 70 feridos e cinco mortes.

Já nas estradas estaduais, o índice de mortes em acidentes neste feriado sofreu uma redução de 9,4% em relação ao mesmo período de 2007, segundo a Secretaria Estadual dos Transportes. Este ano, também houve uma queda de 30,4% no índice de feridos. Nos dois últimos anos, não foi feita nenhuma operação especial nessa ocasião, pois a data caiu em um fim de semana.

Segundo o balanço estadual, foram registrados 1.045 acidentes neste feriado, com 345 feridos e 30 mortos, sendo 11 motociclistas e quatro pedestres.