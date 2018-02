SP registra 300 km de congestionamento e bate recorde histórico

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo registrou na noite desta sexta-feira, 26, o maior congestionamento da sua história: 300 quilômetros de lentidão medidos às 19h30, no horário de pico da noite, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O número representa 34,6% das vias monitoradas na capital e é bem superior à média para o dia e para o horário, de 23,3%.

Antes da marca desta sexta, o maior engarrafamento registrado era o do dia 1 de junho de 2012, de 295 quilômetros. De acordo com a CET, o recorde foi motivado por um acidente entre três automóveis no Viaduto Engenheiro Alberto Badra, na zona leste, por volta das 14h30. A batida causou bloqueio da via no sentido Itaquera e uma faixa no sentido contrário também foi ocupada pelo Corpo de Bombeiros para o socorro. As pistas só foram liberadas às 18h50.

Por volta das 19h, um protesto na Avenida Paulista em apoio a atos no Rio de Janeiro contra o governador Sérgio Cabral também complicou o trânsito, que chegou a ser fechado nos dois sentidos. Às 20h50, a avenida foi totalmente fechada novamente.