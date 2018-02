SP registra 211 km de filas na saída para o feriado

Depois de uma semana de protestos nas estradas, a maior dificuldade encontrada por quem deixou São Paulo ontem foram os acidentes e o excesso de veículos na saída para o feriado prolongado da Revolução Constitucionalista.

Ainda na capital, as Marginais registravam mais de 20 quilômetros de lentidão às 19 horas. No mesmo horário, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) marcava 211 quilômetros de filas em toda a cidade. O recorde de congestionamento do ano foi registrado no Dia dos Namorados (282 km).

Na descida para o litoral, os usuários encontravam congestionamentos por excesso de veículos, sobretudo caminhões de carga, na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, do km 266 ao km 270, e na saída para o Guarujá, do km 3 ao km 5.

Já a Tamoios não apresentava grandes trechos de lentidão, mas a descida poderia durar até 3 horas - o dobro do normal. Isso porque toda a extensão da rodovia passa por obras de duplicação e será mantida apenas uma faixa de rolamento.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Rumo ao interior, a Castelo Branco tinha tráfego lento por excesso de veículos do km 19 ao km 24, sentido interior, entre São Paulo e Barueri, tanto na pista expressa quanto na marginal. O trânsito seguia com paradas. Na Raposo Tavares, além do tráfego intenso, havia neblina no trecho entre a capital e Cotia. Na Régis Bittencourt (BR-116), para o Sul do País, havia quatro quilômetros de lentidão no trecho da Serra do Cafezal (pista única), em Miracatu.

Acidentes. Uma colisão envolvendo três automóveis e uma carreta na BR-116 causou três quilômetros de congestionamento na região de Embu das Artes, às 17h, no sentido Curitiba. Meia pista ficou interditada.

Outro acidente causou congestionamento de quatro quilômetros no km 113 da Via Dutra, sentido Rio, no fim da tarde. / JOSÉ MARIA TOMAZELA e REGINALDO PUPO, ESPECIAL PARA O ESTADO