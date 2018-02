SP registra 2º pior congestionamento do ano

Texto atualizado às 21h40.

SÃO PAULO - A capital paulista registrou o segundo pior índice de lentidão do ano nesta quinta-feira, 11, véspera do Dia da Criança. Às 18h30, a cidade tinha 259 quilômetros.

No horário, o pior ponto para o motorista estava na pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna. A via chegou a registrar mais de 21 quilômetros de fluxo intenso, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Aricanduva. Além do excesso de veículos, a chuva fraca que atinge alguns pontos da cidade prejudicou o tráfego.

Após registrar o segundo pior trânsito do ano, o índice de lentidão passou a diminuir. Por volta das 21h10, a capital tinha 75 km.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o índice supera a marca de 254 quilômetros de trânsito carregado registrado no dia 21 de setembro, às 19 horas. O recorde de engarrafamento do ano, e também histórico, foi registrado no dia 1º de junho com 295 km de morosidade.

Rodovias. A Rodovia Ayrton Senna tem trânsito complicado nesta noite, no sentido Interior, do km 11 ao 25, região de Guarulhos, mas sem pontos de parada. No sentido capital, o tráfego flui normalmente. As Rodovias Hélio Smidt - acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos -, e Carvalho Pinto, apresentam boas condições de trânsito.

A Via Anchieta ainda tem tráfego lento do km 53 ao 55, no sentido litoral, pela pista sul. Já a descida pela pista norte da Anchieta e pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes tem tráfego apenas intenso, mas sem pontos de parada. A Cônego Domênico Rangoni segue congestionada no sentido São Paulo, do km 254 ao km 270.

O Sistema Anchieta-Imigrantes está operação descida, com subida da serra apenas pela Imigrantes e descida pelas duas pistas da Anchieta e pela pista nova da Imigrantes.

Das 0h desta quinta-feira até o momento, mais de 74 mil veículos desceram a serra e mais de 38 mil subiram rumo a São Paulo. A expectativa da concessionária é que entre 260 e 360 mil veículos façam o trajeto pelo SAI na direção da Baixada Santista nesse feriado.

A Castelo Branco (foto) tem lentidão em direção ao Interior, na pista expressa, do km 38 ao 42, no trecho entre Itapevi e Itu; na região entre Osasco e Barueri, entre o quilômetro 20 e 24, na pista marginal, e do km 21 ao 24, na pista expressa.