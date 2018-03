SP: regiões entram em estado de atenção para deslizamentos

SÃO PAULO - A Defesa Civil da cidade de São Paulo decretou no fim da manhã de hoje estado de atenção e alerta em algumas regiões do município para escorregamento por conta das chuvas dos últimos dias. A medida é preventiva porque o acumulado de chuvas pode causar deslizamentos.

As regiões Aricanduva/Formosa, Capela do Socorro, Jabaquara, Parelheiros, Santana, São Miguel Paulista, Vila Prudente, Perus, Pirituba, Casa Verde, Freguesia do Ó, Itaim Paulista, Penha, Itaquera, Cidade Ademar, Guaianases, Ipiranga, Jaçanã, Lapa e Ermelino Matarazzo estão em estado de atenção para escorregamento. Já as regiões de Butantã, Campo Limpo, M''Boi Mirim e São Mateus estão em alerta para escorregamento.