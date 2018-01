SP recebe sírios 'com muito orgulho e muito prazer', diz Haddad

SÃO PAULO - Em meio à crise envolvendo refugiados sírios, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), disse na manhã desta terça-feira, 8, que São Paulo tem recebido uma "quantidade expressiva" de imigrantes da Síria e que eles são bem-vindos.

"Os sírios estão vindo para São Paulo e estamos recebendo com muito orgulho e com muito prazer. A solidariedade de São Paulo é reconhecida por todas as comunidades de imigrantes de São Paulo", afirmou o prefeito.

No último domingo, 6, o Estado publicou que o Brasil já concede mais vistos a refugiados sírios do que os países europeus. São 2.077 documentos feitos desde que o país entrou em conflito. Há dois anos, vinda foi facilitada por normativa do Ministério da Justiça.

"Nossa tradição é de receber comunidades de outros países e de outros Estados da federação. Fazemos isso porque sabemos que a nossa força vem da nossa diversidade", disse o prefeito.

Haddad afirmou que São Paulo criou o primeiro Centro de Referência e Acolhida para Imigrantes (CRAI) do País. O local foi inaugurado há quase um ano e tem capacidade para receber 110 pessoas, entre homens, mulheres e crianças.