SP recebe R$ 1,9 bi do BNDES para financiar expansão da Linha 5 do Metrô O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o governo de São Paulo assinaram ontem, no Rio, contrato de financiamento de R$ 1,9 bilhão. A maior parte será destinada à ampliação da Linha 5-Lilás do Metrô, que terá 11,5 km de extensão e 11 estações.