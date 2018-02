SP recebe eventos gratuitos no Dia da Consciência Negra

SÃO PAULO - O Dia da Consciência Negra será comemorado nesta quinta-feira, 20, com eventos gratuitos na capital. Estão previstos shows, debates literários sobre a cultura afro e visitas guiadas em museus.

O Vale do Anhangabaú, no centro, receberá a Diáspora Musical Africana, com shows que pretendem exaltar a influência da música de origem africana. O sambista Paulinho da Viola representará o Brasil, acompanhado de artistas de Cuba, Estados Unidos, Nigéria e Jamaica. O evento vai das 11h às 22h30.

Museus também organizaram programações especiais. A rapper americana Toni Blackman fará um show no Museu Afro Brasil (Avenida Pedro Álvares Cabral, no Parque do Ibirapuera), às 11 horas. Educadores do museu prepararam visitas guiadas que enfatizam a história do negro no País.

O Museu da Imagem e do Som (Avenida Europa, 158, Jardins) terá samba, chorinho e comidas típicas da Bahia. O grupo Prato Principal apresentará, às 17 horas, repertório com clássicos de Dorival Caymmi, Chico Buarque e João Nogueira.

Por fim, o Museu da Língua Portuguesa (Praça da Luz, centro) terá atividades desde as 14 horas, com destaque para bate-papo sobre literatura negra brasileira, às 15 horas, e uma apresentação de hip-hop, às 17h.

A Afroétnica Flink Sampa - Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra de São Paulo - promete ser “o maior evento de cultura negra” do País. Cerca de 10 mil pessoas são esperadas pela organização, no sábado e no domingo, no Memorial da América Latina, na Barra Funda, zona oeste. Serão mais de 60 atrações, entre debates, shows, espetáculos, oficinas, exibição de filmes e atividades para crianças.

