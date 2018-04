SP realiza primeira operação Cata-Bagulho de 2012 neste sábado

SÃO PAULO - A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras realiza neste sábado, 7, a primeira Operação Cata-Bagulho de 2012. A ação será realizada em oito subprefeituras: Aricanduva, Butantã, Jabaquara, Jaçanã/Tremembé, Pinheiros, Santo Amaro, Sé e Vila Maria/Vila Guilherme.

Moradores dessas regiões poderão se desfazer de camas, colchões, armários, fogões, madeira, metal, eletrodomésticos e outros objetos em desuso. Os materiais serão recolhidos por funcionários a serviço das subprefeituras.

Confira as vias e horários da programação

Aricanduva: das 10h às 16h

Onde: perímetro formado pelas avenidas Mazaropi, Aguiar da Beira (Av. Vereador Emílio Meneghini), Cipriano Rodrigues, João XXIII, Itaquera e Aricanduva.

Butantã: das 9h às 15h

Onde: Ruas Sebastião Gonçalves, Bergognoni, João José dos Santos, Julieta Espírito Santo Pinheiro, Eusébio Câmara, Dionísio Pedrelini, Fernando Belmonte, João de Castro Sarmento, Nelson Frank, Adelina Martins Piedade, Mario Silveira Rosa, Edgar Degas, Teresa Bertoli, Alzira Godoy, Antonio Wey, Mateus Clemente, Davis Stuart, David Cox, Rafael Ferrari, Mauricio Goulart, Anis Chakur, Candido Augusto Bresser Dores, José Davi Filho, Berlinghieri, Daniele Cresp, Natal Pigassi e Felipe de Castro.

Jabaquara: a partir das 7h

Onde: Jardim Itacolomi, Cidade Domitila(parcial) e Jardim Jabaquara.

Jaçanã/Tremembé: das 8h às 15h

Onde: Jardim Guapira, Vila Nelson, Vila Milagrosa, Vila Germinal, Jaçanã e

Jardim Santa Terezinha.

Pinheiros: das 8h às 16h

Onde: no quadrilátero formado pela Marginal Pinheiros, Rua Cristóvão Burgos,

Rua Heitor de Andrade, Rua Paschoal Vita, Rua Beatriz, Rua Leão Coroado, Av. Arquiteto Jaime Fonseca Rodrigues, Av. Manuel Francisco Chaves, Av. Queiroz Filho e Rua Cerro Corá.

Santo Amaro: das 8h às 15h

Onde: no perímetro entre as avenidas dos Bandeirantes, Vicente Rao, Washington Luis e Lino de Moraes Leme.

Sé: das 7h às 12h

Onde: ruas internas do perímetro formado pela Av. Lacerda Franco, Rua Coronel Diogo, Rua Basílio da Cunha, Rua Gaspar Fernandes, Rua Engenheiro Prudente, Rua Ari Cajado, Rua Leandro de Carvalho, Rua Almirante Pestana, Av. do Estado, Rua Presidente Batista Pereira, viaduto São Carlos, linha da CPTM, Rua da Mooca, Av. do Estado/viaduto 31 de Março, Rua Antônio de Sá, Av. Prefeito Passos, Rua Otto de Alencar, Rua Teixeira Mendes, Rua do Lavapés, Rua Francisco Justino de Azevedo, Rua Miguel Teles Júnior e Rua Alves Ribeiro.

Vila Maria/Vila Guilherme: das 7h às 10h

Onde: Perímetro formado pela Rua Carlos dos Santos, trechos da Avenida Júlio Buono, da Avenida Edu Chaves, da Avenida Jardim Japão e da Rua Itamonte.