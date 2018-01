SP quer derrubar liminar que veta casa popular no centro O governo de São Paulo tenta reverter a liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que suspendeu o projeto de construção de 20,2 mil casas populares no centro da cidade. Batizada de Casa Paulista, a iniciativa deve ser feita por meio de Parceria Público-Privada (PPP) e tem investimento previsto de R$ 4,6 bilhões. A suspensão do projeto foi deferida pelo TJ-SP em 26 de agosto. De lá para cá, o governo do Estado entrou com recurso, que foi negado pela Justiça e agora aguarda o julgamento do processo.