SP pretende traçar metas até 2040

Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano, Miguel Bucalem, a partir do seminário, a Prefeitura vai consultar a sociedade paulistana para saber "qual cidade ela quer". Até o fim do ano, deverá ser formalizado um documento com plano de ação e programas a serem executados nos próximos 30 anos.

O seminário faz parte da segunda etapa do projeto SP 2040 - uma parceria com a Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo. O orçamento é de R$ 2,9 milhões.

Diagnóstico. Na primeira fase, cerca de 280 especialistas responderam a um questionário sobre São Paulo e ajudaram a traçar um diagnóstico dos principais problemas da cidade. Foram apontados, entre outros, escassez de água potável e problemas de enchentes, distância entre a localização do trabalho e a moradia e pouca ocupação de áreas da capital com boa infraestrutura.