SP pode ter pancadas de chuva no fim da tarde A véspera do feriado de Tiradentes começa com sol entre muitas nuvens, e por conta da aproximação de uma nova frente fria, a nebulosidade aumentará e ocorrerão pancadas de chuva no fim do período. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), pancadas serão de forma isolada, sem potencial para transtornos à capital paulista. A temperatura mínima será de 14ºC e a máxima de 26ºC. A terça-feira, feriado de Tiradentes, terá muita nebulosidade, chuvas fracas e isoladas ao longo do dia. As temperaturas oscilarão entre a mínima de 15ºC e a máxima de 23ºC.