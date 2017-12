São Paulo pode ter chuva nesta segunda-feira

SÃO PAULO - A tarde desta segunda-feira, 25, deve ter nuvens carregadas e pancadas rápidas e isoladas de chuva na Grande São Paulo. De acordo com a empresa Climatempo, "a passagem de uma frente fria pelo mar fez com que os ventos soprassem predominantemente do mar em direção à costa paulista durante o domingo, favorecendo o aumento de umidade e a formação de muitas nuvens" sobre a cidade.

Na parte da manhã, segunda a Climatempo, São Paulo deverá ter sol entre nuvens, com vento ainda soprando do mar - mas a temperatura deve ficar mais alta do que neste domingo, 24.

"Durante a tarde o tempo abafado e o avanço de instabilidades do interior favorecem a formação de nuvens mais carregadas e há previsão de pancadas rápidas e isoladas de chuva na Grande São Paulo", informa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda de acordo com o serviço de meteorologia, chuvas fortes e generalizadas estão previstas para a virada do mês.