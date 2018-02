SP pede ao BNDES empréstimo de R$ 1,9 bi O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) examina pedido de financiamento do Estado de São Paulo, no valor de R$ 1,958 bilhão, para a extensão da Linha 5-Lilás do Metrô e a duplicação da Rodovia dos Tamoios. O pedido deve ser aprovado até meados de novembro. O empréstimo faz parte do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e Distrito Federal (Proinveste), com R$ 20 bilhões, lançado em junho pelo governo federal para estimular a economia.