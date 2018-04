SP já tem blitze com Polícia Civil No fim de semana passado, investigadores da Delegacia de Crimes de Trânsito (DCT) começaram a participar das blitze da lei seca, antes feitas apenas com policiais militares. O objetivo é levar diretamente ao Instituto Médico-Legal (IML) motoristas abordados que se recusarem a soprar o bafômetro.