SP já não tem alagamentos; queda de árvores causa interdições

A cidade de São Paulo saiu do estado de atenção por volta das 17h40 e não registrou mais pontos de alagamento.Mais cedo, às 16h30, a cidade chegou a ter 18 pontos alagados e interdições.

Havia, no entanto, a partir das 19h00, oito registros de quedas de árvores na cidade, como nos seguintes pontos: Praça Pascoal Martins, junto à rua Dr. Moisés Kahan, sentido bairro, na zona oeste; rua Maria Paula, junto à rua Genebra, no centro e rua Santo Amaro, número 216, também na região central.

De acordo com a Companhia de Engenharia do Tráfego (CET), o único ponto de lentidão na cidade às 20h, com 4,6 quilômetros de extensão, era na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido rodovia Castelo Branco, da Vila Guilherme até a Ponte da Casa Verde.

Dos 6 mil semáforos em operação no horário, 55 estavam em manutenção e quatro com problemas por falta de energia elétrica.

Marginal TietêA.Senna/Castelo BrancoExpDe Casa Verde até Vila Guilherme4600

Veja os locais onde houve queda de árvore até às 19h40:

Praça Pascoal Martins, junto à Rua Dr. Moisés Kahan, sentido bairro

Cruzamento entre Rua Maria Paula e Rua Genebra

Rua Santo Amaro, 216

Avenida Senador Casimiro da Rocha, 411

Cruzamento entre Rua Abílio Soares e Rua Curitiba

Rua Carlos Millan, 17

Rua Nogueira Acioli, 126

Rua Itacolomi, 523