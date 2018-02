SP inicia projeto de praça em homenagem às vítimas do Airbus da TAM

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo começa a desenvolver o projeto para construção da praça Memorial 17 de Julho, no terreno em frente ao Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul da cidade, onde um avião da TAM caiu e matou 199 pessoas. O acidente aconteceu há quase quatro anos.

No dia 17 de julho de 2007, o Airbus A 320 varou a pista principal e atingiu um prédio próximo do aeroporto. Em março do mesmo ano, o presidente da TAM, Marco Antonio Bologna, anunciou que iria doar o prédio da TAM Express à Prefeitura para a construção de um memorial discreto e de uma praça em homenagem às vítimas da tragédia.