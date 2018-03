SP indenizará servidora por colocar nome em site

A Prefeitura de São Paulo foi condenada ontem pela Justiça a indenizar por danos morais uma funcionária que teve o valor de seu salário publicado, no ano passado, no Portal da Transparência. A indenização foi fixada em dez salários mínimos. Há possibilidade de recorrer da decisão. A Prefeitura alegava que a publicação dos vencimentos tinha como objetivo obedecer à Constituição e respeitar os princípios da publicidade e da transparência. O juiz Luiz Sérgio Fernandes não concordou com a sentença.