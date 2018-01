SP inaugura árvore de Natal com 75 m de altura

A tradicional Árvore de Natal do Ibirapuera, instalada na zona sul de São Paulo, foi inaugurada na noite de ontem com a presença aproximadamente cinco mil pessoas, segundo os organizadores do evento. Com o ator Rodrigo Faro como mestre de cerimônias, o sistema de luzes, composto por um milhão de micro-lâmpadas, deu início à festa de inauguração, que teve 15 minutos de queima de fogos e várias atrações musicais. A árvore tem 75 metros de altura, cinco metros a mais que a do ano passado.

O público também assistiu a apresentações do coral da patrocinadora da árvore e do grupo Afrolata e participou da ação de compor o maior coral do mundo, cantando a música "Bate o Sino" exibida no telão. Para concorrer ao Guinness Book, os organizadores recolhiam as assinaturas entre o público. Após a iluminação da árvore, a plateia foi envolvida pela vibração do show da cantora Daniela Mercury.

Agregada ao conceito de sustentabilidade, a árvore foi construída com material reciclado e decorada com lâmpadas de baixo consumo de energia, alimentadas por geradores com biodiesel, e ficará exposta até o dia 6 de janeiro, Dia de Reis.

"Essa é a maior árvore da história da cidade de São Paulo. E o gratificante é que começou na cidade uma espécie de competição entre as empresas quanto ao tamanho da árvore, e quem ganha é a cidade, que está muito bonita. Que tenhamos um Natal com muita alegria e um ano novo com muita paz e felicidade", disse o prefeito Gilberto Kassab durante o evento.