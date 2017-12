SP ganha sua 32ª subprefeitura, em Sapopemba

Caio do Valle, O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO - Depois de mais de dez anos sem uma divisão administrativa de maior relevo, a capital paulista ganhou nesta terça-feira, 28, a sua 32.ª subprefeitura. O prefeito Fernando Haddad (PT) publicou no Diário Oficial da Cidade um decreto que estabelece a Subprefeitura de Sapopemba, na zona leste.

Assim como as demais 31, a nova subprefeitura terá dotação orçamentária própria e autonomia para "a realização de despesas operacionais, administrativas e de investimento", além de "participação na elaboração da proposta orçamentária da Prefeitura".

O novo território foi criado a partir do desmembramento da Subprefeitura de Vila Prudente. Sua área corresponde ao antigo distrito de Sapopemba - um dos três que até então compunham aquela subprefeitura, sendo os outros dois Vila Prudente e São Lucas - e tem 13,5 quilômetros quadrados, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras.

No total, mostra o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), viviam no território da nova subprefeitura 284.524 pessoas em 2010.

Haddad ainda não nomeou um subprefeito para Sapopemba, indicação que deve ocorrer nos próximos dias. Mas, tal como os outros, ele ou ela terá a função de fiscalizar, naquela região administrativa, o cumprimento das leis, portarias e regulamentos, além de propor a realização de concursos públicos, entre outras atribuições.

Desde a criação das 31 subprefeituras, em agosto de 2002, na gestão da então prefeita Marta Suplicy (PT), a cidade não ganhava uma nova administração regional.

No mesmo decreto, foram criadas quatro secretarias municipais. São elas a Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial, a Secretaria Municipal de Relações Governamentais, a Secretaria Municipal de Licenciamento e a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Foi igualmente criada a Controladoria-Geral do Município.

O prefeito Haddad também reorganizou a Coordenadoria de Inclusão Digital, e as secretarias municipais de Serviços, Desenvolvimento Urbano, Habitação, Relações Internacionais e Federativas, Direitos Humanos e Cidadania.

Veja onde fica a Subprefeitura de Sapopemba: