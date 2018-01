SP ganha site com vagas de emprego exclusivas para afrodescendentes

SÃO PAULO - Afrodescendentes terão a partir desta quarta-feira, 16, um site para a divulgação de postos de trabalho na cidade de São Paulo. Com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Prefeitura lançou na manhã desta quarta-feira, 16, o portal São Paulo Diverso para canalizar a demanda corporativa e contribuir com a inclusão racial.

Os candidatos deverão se cadastrar no endereço eletrônico saopaulodiverso.org.br. Os profissionais serão direcionados para o grupo São Paulo Diverso, da Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial (SMPIR), nas várias redes em que os candidatos estiverem cadastrados, entre eles o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CAT), o LinkedIn e a Catho.

O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), afirmou que, embora as empresas não sejam obrigadas por lei a destinar vagas para afrodescendentes, o setor privado terá ganhos econômicos ao promover a diversidade.

Pessoas de fora de São Paulo poderão se candidatar, mas as vagas são somente na capital. No portal, as empresas poderão cadastrar os postos de trabalho disponíveis.

"As empresas estavam recrutando afrodescendentes muito isoladamente e não conheciam as iniciativas de outras empresas", explica o secretário municipal de Promoção da Igualdade Racial, Maurício Pestana.

Ao se inscrever, o profissional não precisa informar se é negro, mas a proposta é criar uma rede de contatos aberta para os afrodescendentes. Mesmo assim, o São Paulo Diverso não vai impedir que qualquer um se candidate.

A Prefeitura não informou a expectativa de profissionais beneficiados.